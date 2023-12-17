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  • Grandad
    Тут вина не чиновников, а нерасторопность законодателей, отстающих от реалий и ждущих прямых указаний сверху.Проблемы участниц...
  • Игорь Петров
    Нужен СМЕРШ!Проблемы участниц...
  • Сергей
    чинуши могут только после пинка под жопу что то делать, начать шевелиться, нужно ввести штрафы чиновникам - меньше бу...Проблемы участниц...

Губернатор Гладков заявил, что на границе села Теребрено идет стрелковый бой с ВСУ

Губернатор Гладков заявил, что на границе села Теребрено идет стрелковый бой с ВСУ

Населенный пункт находится под обстрелом украинских военных, уточнил онГлава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что под обстрелом Вооруженных сил Украины (ВСУ) находится село Теребрено Краснояружского района.

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