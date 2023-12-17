Губернатор Гладков заявил, что на границе села Теребрено идет стрелковый бой с ВСУ

Населенный пункт находится под обстрелом украинских военных, уточнил онГлава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что под обстрелом Вооруженных сил Украины (ВСУ) находится село Теребрено Краснояружского района.
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