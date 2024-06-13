США вновь пополнили запасы нефти Период "медвежьего рынка", который сложился к началу июня, способствует росту активности Госдепа и пополнению госзапасов.
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США вновь пополнили запасы нефти Период "медвежьего рынка", который сложился к началу июня, способствует росту активности Госдепа и пополнению госзапасов.
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