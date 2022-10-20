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Недетские шалости. В столичном метро задержали двух молодых людей, нарушивших требования транспортной безопасности

Недетские шалости. В столичном метро задержали двух молодых людей, нарушивших требования транспортной безопасности

«Полицейскими Управления внутренних дел на Московском метрополитене ГУ МВД России по г. Москве задержаны двое молодых людей, умышленно нарушивших требования транспортной безопасности.

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