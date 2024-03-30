Сотрудники военкомата на Украине обратились в полицию из-за нападения женщин

Сотрудники Хмельницкого областного территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) обратились в нацполицию Украины с заявлением о «нападении группы агрессивных местных жительниц» на военнослужащих Шепетовского районного военкомата.
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