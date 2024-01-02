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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Нэтан Хини: «Я бы хотел сразится с Жанибеком Алимханулы на арене «Астон Виллы»

Боксер из Великобритании Нэтан Хини (18-0, 6 КО) вновь бросил вызов чемпиону WBO и IBF Жанибеку Алимханулы (15-0, 10 КО).

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