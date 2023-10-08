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RT Russia

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Врач посоветовал держать ноги в тепле для профилактики респираторных инфекций

Врач посоветовал держать ноги в тепле для профилактики респираторных инфекций

Соруководитель направления «Превентивная медицина» НТИ HealthNet («Хелснет»), кандидат медицинских наук, семейный врач Сергей Чудаков заявил в беседе с RT, что для профилактики респираторных инфекций надо держать ноги в тепле.

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