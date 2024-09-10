Осень несет с собой заботы о сохранении той красоты, что выращена в цветниках упорным трудом

Осень приносит с собой заботу о сохранении красоты, над которой так усердно трудились на клумбах. Многолетники нужно подготовить к зимовке, кустарники обрезать, а теплолюбивые луковицы извлечь из почвы и сохранить до весны.
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