Советник Трампа: США займутся переговорами по Украине с января

Команда избранного президента США Дональда Трампа с самого начала своей работы в январе 2025 года займется урегулированием конфликта на Украине, заявил в интервью телеканалу Fox News конгрессмен от штата Флорида Майк Уолц, избранный советник Трампа по нацбезопасности.