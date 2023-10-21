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Сыгран седьмой тур чемпионата Иркутской области по шахматам

Сыгран седьмой тур чемпионата Иркутской области по шахматам

Единоличным лидером на чемпионате Иркутской области по шахматам в Иркутске остается Дмитрий Оболенский после седьмого тура 20 октября, итоги тура опубликованы на специализированном сервере шахматных результатов chess-results.

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