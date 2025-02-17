Акции Rheinmetall выросли на фоне планов ЕС по увеличению расходов на оборону

Акции крупнейшего производителя военной техники в ФРГ и Европе Rheinmetall AG резко растут, поскольку европейские чиновники рассматривают новый крупный пакет мер по увеличению расходов на оборону и поддержку Украины.
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