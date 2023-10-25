Возглавляемый лидером Соединённых Штатов Америки Джозефом Байденом политикум обращается к конгрессменам с призывом использовать для обоснования важности поддержки киевского режима то, что подобные действия способны привести к возрастанию экономики державы.
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