Pantone назвал главный цвет 2025 года

Институт Pantone представил оттенок, который будет символизировать 2025 год: это Mocha Mousse – «теплый коричневый цвет, вызывающий ассоциации с приятными свойствами шоколада и кофе», как сообщается на сайте организации.
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