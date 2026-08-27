ВСУ атаковали беспилотниками очередное турецкое судно в Чёрном море Украинские боевики в очередной раз атаковали беспилотниками судно, принадлежащее турецкой компании.
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ВСУ атаковали беспилотниками очередное турецкое судно в Чёрном море Украинские боевики в очередной раз атаковали беспилотниками судно, принадлежащее турецкой компании.
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