Вредят улыбке: самые распространенные ошибки при чистке зубов

Наиболее распространенные ошибки при чистке зубов связаны с неверным выбором зубной щетки, пасты и техники чистки, а также с отсутствием дополнительных средств и привычкой чистить зубы только один раз в день.
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