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Русский боец сообщил о странностях в поведении солдат ВСУ: “Принимают что-то определённое”

Русский боец сообщил о странностях в поведении солдат ВСУ: “Принимают что-то определённое”

Военный группировки ВС России “Юг” сообщил в ходе интервью РИА Новости, что представители подразделений врага иногда выходят без оружия и просто идутСнайпер группировки Вооружённых сил России “ Юг” рассказал о странностях в поведении солдат ВСУ.

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