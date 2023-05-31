Русский боец сообщил о странностях в поведении солдат ВСУ: “Принимают что-то определённое”

Военный группировки ВС России “Юг” сообщил в ходе интервью РИА Новости, что представители подразделений врага иногда выходят без оружия и просто идутСнайпер группировки Вооружённых сил России “ Юг” рассказал о странностях в поведении солдат ВСУ.