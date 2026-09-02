Известный фитнес-блогер устроил возлюбленной 10-часовые пытки в Москве

В Москве 28-летняя девушка обвинила титулованного фитнес-блогера в десятичасовых издевательствах. Спортсмен якобы топил возлюбленную в туалете, обливал ее ледяной водой и вырывал волосы.
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