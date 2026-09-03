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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кин про ожидаемые голы: «Ты идешь в ночной клуб и всю ночь болтаешь с девушкой, но уходишь домой один. Сколько у тебя xG?»

Рой Кин провел забавную аналогию, обсуждая с Гари Невиллом, Джейми Каррагером и другими участниками подкаста Stick to Football показатель ожидаемых голов.

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