Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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В Смоленской области футбольная школа отметила 50-летие

В Смоленской области футбольная школа отметила 50-летие

В эти дни Футбольная школа Смоленской области (ранее СШОР №5) отмечает свой полувековой юбилей. На торжественном юбилейном собрании работников и воспитанников школы поздравили заместитель Министра спорта области Виктор Соваренко и руководитель спортивного ведомства Смоленска Ирина Кожанова.

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