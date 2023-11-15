Овечкина ударили клюшкой по горлу в матче НХЛ

Хоккеист «Вегас Голден Найтс» Брэйден Макнэбб грубо сбил с ног российского нападающего и капитана клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
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