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Овечкина ударили клюшкой по горлу в матче НХЛ

Овечкина ударили клюшкой по горлу в матче НХЛ

Хоккеист «Вегас Голден Найтс» Брэйден Макнэбб грубо сбил с ног российского нападающего и капитана клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

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