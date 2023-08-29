"ЕШЬТЕ "ПРОСРОЧКУ", ГРЕЙТЕСЬ СОБАКАМИ": ЕВРОПА УСТАНОВИЛА НОВЫЕ СТАНДАРТЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ

СГ

Сергей Горюнов

Европу я не узнаю...Европу я не узнаюЕвропы свет погасТворят историю своюОни из лживых фраз Сомнения нет, их разум слеп,В сознании застой.Ведёт всех дружно гегемон,Их на убой. Готовят стадо,силы нет, смотреть.Голодную, холодную всех ждётих смерть. Руси кусают добрую ладонь,Она кормила много летУж хлещет кровь,Не тронь. Из оболваненных вояк,ОрдаНо гордо реет алый стягСлавян! Воюя с нами не поймут,опятьЧто сила в правде здесь у нас,Не надо лгать. У лицемерия из латПобеды нет.Из фантиков фальшивых златНе сделаешь обед. Россия многим помоглаА благодарности всё нетДолжны сгореть все со стыдаНеся нам смерть. Спасая от вселенских бурьНе многие понять смоглиРоссии славный путь,Величие страны Безумные готовые взорвать,Планеты твердь!Россию нашу разорвав,Всем вместе умереть. Когда же разум им вернёт, Господь?Тогда настанет новый мирКогда к России им привь;т,Любовь. На зеркала не стоит им менятьВ них отразилась срамота, их грязьИ руссофобия= фашизмС лихвою горе привнесёт,В их жизнь. И веры все свои предав,Отдав всё Сатане,В мире своём поселят страх,В большой Войне...