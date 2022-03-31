МОЯ СТРАНА
Минобороны РФ показало кадры ликвидации огневых позиций ВСУ экипажами российских «Аллигаторов»

vitalykuzmin.net/Vitaly V. Kuzmin/CC BY-SA 4.0 Экипажи вертолетов Ка-52 «Аллигатор» Воздушно-космических сил России нанесли серию ударов по огневым позициям бронетехники ВСУ в ходе операции по демилитаризации Украины.

