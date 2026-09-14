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Не менее 11 человек пострадали при утечке аммиака в иорданском порту Акаба

Не менее 11 человек пострадали в результате утечки аммиака на предприятии промышленного комплекса в порту Акаба в Иордании.

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