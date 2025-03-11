"Зенит" обратился в КДК РФС с просьбой отменить красную карточку Вендела

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал, что петербургский "Зенит" обратился с просьбой отменить красную карточку футболисту клуба Венделу, которую он получил за неприличный жест в адрес болельщиков воронежского "Факела", передает ТАСС.
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