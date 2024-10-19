Исследование развития болезни Альцгеймера в двух различных фазах

Недавнее исследование выявило, что болезнь Альцгеймера поражает мозг в две основные фазы: раннюю, постепенную фазу, которая затрагивает специфические типы клеток, и позднюю фазу, характеризующуюся быстрым и обширным повреждением при первых симптомах.