Биохимики из США обнаружили «суперантитело», способное бороться со всеми видами коронавируса

Мощное антитело может не только бороться, но и нейтрализовать вирусные клетки. Сотрудники американского Центра исследования рака в Сиэтле сообщили, что смогли обнаружить антитело, которое сильнее всех видов коронавируса, в том числе и SARS-CoV-2.