Талибы: Афганистан - безопасная страна, мы готовы к притоку инвестиций Представитель движения «Талибан» Забихулла Моджахид заявил о стремлении сделать Афганистан экономи.
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