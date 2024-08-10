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Политика как она есть

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Пропалестинские активисты вновь прервали предвыборное выступление Харрис

Пропалестинские активисты вновь прервали предвыборное выступление Харрис

Протестующие в поддержку Палестины активисты прервали выступление вице-президента и кандидата в президенты США от Демократической партии Камалы Харрис на мероприятии в поддержку ее предвыборной кампании в Финиксе (штат Аризона).

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