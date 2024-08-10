Пропалестинские активисты вновь прервали предвыборное выступление Харрис

Протестующие в поддержку Палестины активисты прервали выступление вице-президента и кандидата в президенты США от Демократической партии Камалы Харрис на мероприятии в поддержку ее предвыборной кампании в Финиксе (штат Аризона).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии