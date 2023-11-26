В Германии заявили, что армия страны продержится в бою не более двух дней

Global Look Press/Federico Gambarini/dpa Германия испытывает острый дефицит снарядов из-за масштабных поставок вооружений Украине, заявил специализирующийся на вопросах обороны вице-председатель оппозиционной фракции ХДС/ХСС Йохан Вадефуль.
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