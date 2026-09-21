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Царьград

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Более 2200 жителей Новосибирской области обучаются по нацпроекту "Кадры"

Более 2200 жителей Новосибирской области обучаются по нацпроекту "Кадры"

Жителям региона доступны программы по 213 специальностям. Самыми популярными оказались операторы станков с ЧПУ, электромонтёры и сварщики.

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