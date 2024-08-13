В центре Смоленска полностью перекроют движение (видео)

Подрядчики рассказали главе города Александру Новикову, на каком этапе дорожные работы на улицах Большой Советской и Козлова Так, на выходных подрядная организация СОГБУ «Смоленскавтодор» приступила к ремонту покрытия на улице Козлова.
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