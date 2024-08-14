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Миф или хит: разбираем лайфхаки в уходе за кожей из интернета

Миф или хит: разбираем лайфхаки в уходе за кожей из интернета

Прислушаемся ко мнению эксперта и узнаем, стоит ли доверять тому, что советуют в Сети.фото: freepik.com--> На просторах интернета можно встретить много неожиданных секретов ухода за кожей, которые обещают невероятный результат мгновенно.

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