ИАНЕД
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИАНЕД

697 подписчиков

Музыкант Скляр о сбежавших из РФ артистах: пусть народ решает, прощать или нет

Основатель группы «Ва-Банкъ» Александр  Скляр высказал мнение, что сбежавшая из РФ после начала спецоперации спецоперации ВС РФ по демилитаризации и денацификации Украины певица-иноагент Земфира, возможно, жалеет о своем поступке.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх