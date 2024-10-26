Музыкант Скляр о сбежавших из РФ артистах: пусть народ решает, прощать или нет

Основатель группы «Ва-Банкъ» Александр Скляр высказал мнение, что сбежавшая из РФ после начала спецоперации спецоперации ВС РФ по демилитаризации и денацификации Украины певица-иноагент Земфира, возможно, жалеет о своем поступке.
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