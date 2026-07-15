Олимпийская чемпионка Лебедева высказалась о претензиях Иваны Шпанович на камеры во время выступлений

Олимпийская чемпионка Татьяна Лебедева поделилась своими мыслями по поводу реакции сербской прыгуньи в длину Иваны Шпанович, которая принимала участие в разработке гида против сексуализации женщин в трансляциях.
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