Polygon Labs объявил о втором раунде сокращений в 2026 году

Генеральный директор Polygon Labs Марк Буарон объявил о сокращениях в связи с завершением сделки по приобретению Coinme, что позволит компании расти и поможет трансформировать «блокчейн-организацию» в «компанию, предоставляющую платежные услуги на основе блокчейна».