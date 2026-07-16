Polygon Labs объявил о втором раунде сокращений в 2026 году

Генеральный директор Polygon Labs Марк Буарон объявил о сокращениях в связи с завершением сделки по приобретению Coinme, что позволит компании расти и поможет трансформировать «блокчейн-организацию» в «компанию, предоставляющую платежные услуги на основе блокчейна».
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