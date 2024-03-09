С лета 2022 года США «тщательно готовились» к возможному удару ВС РФ ядерным оружием по Украине

Именно Соединенные Штаты единственные на сегодняшний день в истории человечества применили ядерное оружие не в испытательных целях, сбросив в 1945 году две атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки.
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