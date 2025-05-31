Схиигумен Гавриил считает, что если прикажет мулла вырезать москвичей, они это быстро сделают. Схиигумен Гавриил из Кавказского подворья Валаамского монастыря заявил СМИ, что скопление мусульман-мигрантов в Москве создает опасность для коренных жителей.
В РПЦ заявили, что «армия мусульман» способна «вырезать москвичей» по приказу муллы
Комментарии
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Станислав Бурченко
...лет 20 назад писал одной знокомой, один звонок и мигранты снесут всё и везде, начнут с захвата оружия в мвд...
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14 час.
sergeisolovev Cоловьев
Ну да, а русские будут молчать и терпеть?
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14 час.
Галина Друзина
Выслать мигрантов, которые заехали за последние 10 -15 лет, разогнать всё конфессии и диаспоры - это вообще рассадники преступности существующие на деньги Запада и ждущие приказа, чтоб начат резню, а наши власти зтого не замечают, а может тоже получают деньги от этих диаспор или Запада.
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11 час.
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