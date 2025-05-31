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В РПЦ заявили, что «армия мусульман» способна «вырезать москвичей» по приказу муллы

В РПЦ заявили, что «армия мусульман» способна «вырезать москвичей» по приказу муллы

Схиигумен Гавриил считает, что если прикажет мулла вырезать москвичей, они это быстро сделают. Схиигумен Гавриил из Кавказского подворья Валаамского монастыря заявил СМИ, что скопление мусульман-мигрантов в Москве создает опасность для коренных жителей.

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Комментарии
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Станислав Бурченко
...лет 20 назад писал одной знокомой, один звонок и мигранты снесут всё и везде, начнут с захвата оружия в мвд...
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14 час.
sergeisolovev Cоловьев
Ну да, а русские будут молчать и терпеть?
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14 час.
Галина Друзина
Выслать мигрантов, которые заехали за последние 10 -15 лет, разогнать всё конфессии и диаспоры - это вообще рассадники преступности существующие на деньги Запада и ждущие приказа, чтоб начат  резню, а наши власти зтого не замечают, а может тоже получают деньги от этих диаспор или Запада.
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11 час.
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