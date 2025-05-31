В РПЦ заявили, что «армия мусульман» способна «вырезать москвичей» по приказу муллы

...лет 20 назад писал одной знокомой, один звонок и мигранты снесут всё и везде, начнут с захвата оружия в мвд...

Галина Друзина

Выслать мигрантов, которые заехали за последние 10 -15 лет, разогнать всё конфессии и диаспоры - это вообще рассадники преступности существующие на деньги Запада и ждущие приказа, чтоб начат резню, а наши власти зтого не замечают, а может тоже получают деньги от этих диаспор или Запада.