Как разговаривать с мужчиной, чтобы он слышал…

Надо просто четко уяснить себе одну вещь: если вам кажется, что кто-то ведет себя как мудак, то это не «день такой», не «сложный этап взаимоотношений», не «проверка границ», не «попытка самоутвердиться» — это признак того, что он и есть мудак.