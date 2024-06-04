В Москве начались съемки второй части фильма "Чебурашка". Продолжение российской семейной комедии обещает быть еще более эмоциональным, чем первая часть, поскольку в нем затрагиваются темы семьи и единства перед лицом невзгод.
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