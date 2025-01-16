Бывшие разработчики Age of Empires, Borderlands и BioShock анонсировали тактический roguelite в реальном времени WartornStray Kite Studios, студия, состоящая из бывших разработчиков Age of Empires, Borderlands и BioShock, анонсировала Wartorn, тактическую игру в жанре roguelite в реальном времени, которая выйдет на ПК в Steam и Epic Games Store в… источник#BioShock #Borderlands.