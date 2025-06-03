А они просто воюют...

После атаки укропов на наши аэродромы, в том числе и находящиеся в глубоком тылу (впрочем, пишут, что сейчас война другая и тыла как такового нет) некоторые товарищи, которые нам совсем не товарищи, начали говорить о том, что вот укропы уже войну проиграли, что фронт сыпется, что у укропов паника, однако напоследок "загнанные нацистские крысы постараются нагадить" (сие была цитата из широко известного в узких кругах пана Роджерса).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- За удары по Москве наказали Турцию и Париж. Впервые убиты особые чиновники НАТО. Ад в Сумах, Киеве, Одессе
- Началась зачистка Одессы: Истерика Келлога не случайна. Русские пошли ва-банк и не прогадали
- Операция «Молния Зевса»: Путин приготовил сокрушительный удар по Украине на случай отказа от требований России в Стамбуле – стратегические бомбардировщики ждут приказа
Свежие комментарии