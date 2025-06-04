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В РФ призвали ввести дополнительный отпуск в связи с эмоциональным выгоранием

В РФ призвали ввести дополнительный отпуск в связи с эмоциональным выгоранием

В РФ призвали ввести дополнительный отпуск для сотрудников с эмоциональным выгоранием. Такое предложение директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов направил министру труда и социальной защиты России Антону Котякову, передает RT.

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