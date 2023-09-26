Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

114 подписчиков

Николич скучает по «Локомотиву»: «Однажды снова стану работать в России, наверное. Уровень РПЛ упал, хотя и не сильно»

Николич скучает по «Локомотиву»: «Однажды снова стану работать в России, наверное. Уровень РПЛ упал, хотя и не сильно»

— Скучаете по «Локомотиву»? — Очень! Это было хорошее время, мы часто вспоминаем его с тренерским штабом.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх