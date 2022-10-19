Военное обозрение

3 223 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Евгений Попов
    Четверостишие, написанное одним украинским эмигрантом в США: "Н...Днепропетровский ...
  • Tatyana Zaytseva
    Молодцы.Бойцы ВДВ провели...
  • Леонид Ла Рошель
    Понятно, почему Берлускони вы3,14здили из большой политики - он до сих пор не улавливает суть происходящего. Лощёный,...Берлускони: Если ...

Операция «Час Быка». Выйти из капитализма

Операция «Час Быка». Выйти из капитализма

Сначала я коротко повторю сказанное мною на ВО. Предисловие 1. Следуя методологии Энтони Саттона, американского исследователя скрытых механизмов мировой власти, я исхожу из того, что инициатором и «мотором» событий на Украине являются не США в целом как страна, а мощнейшая теневая структура, которую Саттон назвал Орденом (разумеется, он имел в … .

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх