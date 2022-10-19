Операция «Час Быка». Выйти из капитализма

Сначала я коротко повторю сказанное мною на ВО. Предисловие 1. Следуя методологии Энтони Саттона, американского исследователя скрытых механизмов мировой власти, я исхожу из того, что инициатором и «мотором» событий на Украине являются не США в целом как страна, а мощнейшая теневая структура, которую Саттон назвал Орденом (разумеется, он имел в … .
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