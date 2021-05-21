Уровень безработицы Австралии снизился в апреле до 5.5%

Потребительские цены в Японии продолжают падать на фоне снижения платы за мобильную связьОсновные потребительские цены в Японии в апреле снова упали, показав снижение уже девятый месяц подряд на фонеПотребительские цены в Японии продолжают падать на фоне снижения платы за мобильную связьОсновные потребительские цены в Японии в апреле снова упали, показав снижение уже девятый месяц подряд на фоне рекордного снижения тарифов на мобильную связь.