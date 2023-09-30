Первый гол Тарасенко за «Оттаву» помог ей обыграть «Виннипег» в предсезонном матче

В НХЛ минувшей ночью состоялись 8 контрольных матчей. «Оттава» нанесла поражение «Виннипегу» — 3:1. Последнюю шайбу в этой игре за 38 секунд до финальной сирены в пустые ворота забросил Владимир Тарасенко.
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