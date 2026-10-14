❗️ В Болгарии подожгли 11 антенн Starlink, обеспечивающих связью и Украину — Novinite По данным газеты, на охраняемом объекте недалеко от Софии сгорели 11 из 17 антенн Starlink.
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