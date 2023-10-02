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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Эдриан Воджнаровски: «Селтикс» нацелены на то, чтобы сохранить Дрю Холидэя на длительный срок»

По словам инсайдера ESPN Эдриан Воджнаровски, «Бостон» в будущем планирует продлить контракт с разыгрывающим Дрю Холидэем, которого выменял у «Портленда».

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