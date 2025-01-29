Ефимов: Москва реорганизует 6 территорий по утверждённым в декабре проектам КРТ

В Москве реорганизуют более 153 га земли в рамках шести решений по программе комплексного развития территорий (КРТ), принятых в декабре 2024 года, заявил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
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