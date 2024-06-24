Еще один белгородец ранен во время атаки ВСУ

Мужчина ранен в результате взрыва украинского дрона на дороге в селе Муром Шебекинского округа. Беспилотник атаковал едущий легковой автомобиль, рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
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