Новые требования к трехмерным моделям в строительстве вступают в силу в столице с 16 января

С 16 января 2024 года в Москве вступают в силу новые технические требования к трехмерным моделям, которые прикладываются к заявлению на получение государственной услуги «Оформление свидетельства об утверждении архитектурно-градостроительного решения объекта капитального строительства».
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